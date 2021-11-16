Применение поляками газа вызвало проблемы с глазами у детей беженцев

Мигранты, которые в настоящий момент находятся на белорусско-польской границе, заявили, что у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа. Об этом они рассказали во вторник, 16 ноября, корреспонденту «Известий».

Беженцы обратили внимание на то, что не ели уже несколько дней, так как ни пищи, ни воды у них не осталось.

Польская сторона применила слезоточивый газ в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. Вслед за слезоточивым газом в ход против беженцев пошли светошумовые гранаты.

В результате столкновений пострадала сотрудница погранохраны Польши — мигранты кинули в нее камень. Также серьезное ранение получил польский полицейский при попытке помешать беженцам перейти границу со стороны Белоруссии.

Вместе с тем некоторые мигранты обратились к Белоруссии за медицинской помощью из-за действий польских силовиков. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе, троих детей, рассказали в минздраве Белоруссии в Telegram.

По словам пресс-секретаря погранслужбы Польши Анны Михальской, служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать.

Государственный пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, во вторник зафиксировал применение силовиками Польши спецсредств против мигрантов. Там добавили, что белорусские пограничники не имели права приближаться к польскому заграждению.

Вместе с тем 16 ноября МИД Ирака заявил, что зарегистрировал уже 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, находящихся на границы Белоруссии и Польши. Представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф заметил, что дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска для осуществления вывозного рейса, который запланирован на 18 ноября.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают всё, чтобы защитить мигрантов.