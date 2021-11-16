Ирак зарегистрировал 170 желающих вернуться с белорусско-польской границы

МИД Ирака заявил, что зарегистрировал уже 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, находящихся на границы Белоруссии и Польши. Об этом сообщается 16 ноября на иракском новостном портале Shafaq News.

«На данный момент зарегистрировали 170 желающих добровольно вернуться, выдано 55 транзитных паспортов», — сказал представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.

Он отметил, что дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска для осуществления вывозного рейса, который запланирован на 18 ноября.

Кроме того, как рассказал консул Ирака в России, вскоре власти страны получат новый список желающих вернуться. Все, кто выразил готовность покинуть белорусско-польскую границу, смогут это сделать бесплатно, отмечает РИА Новости.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

Посетивший стихийный лагерь на этой неделе представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

16 ноября пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская указала, что польские пограничники не будут колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают всё, чтобы защитить мигрантов.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии указал, что заявления Евросоюза о том, что республика якобы причастна к организации нелегальной миграции, достаточно странные. Отмечалось, что только с 1 августа 2021 года в страну не впустили порядка 8 тыс. человек.