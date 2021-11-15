В Белоруссии назвали странными заявления ЕС об организации нелегальной миграции

Заявления Евросоюза о том, что Белоруссия причастна к организации нелегальной миграции, достаточно странные. Об этом в понедельник, 15 ноября, говорится в сообщении Госпогранкомитета республики.

«Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года в Беларусь не впустили порядка 8 тыс. человек», — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Также подчеркивается, что еще примерно 5 тыс. иностранных граждан, которые за данный период въехали в страну на законных основаниях, после профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушения миграционного законодательства, покинули территорию Белоруссии.

Помимо этого, в ГПК страны добавили, что свыше 2 тыс. беженцев продолжают находиться в пункте пропуска «Брузги», указав на то, что все они 15 ноября покинули стихийный лагерь.

«Напротив беженцев у заграждения — вооруженные польские силовики. Пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» сопредельная сторона усилила большим количеством военнослужащих, также привлечена специальная техника, включая водометы. В небе постоянно кружат польские военные вертолеты. Звучат угрозы из громкоговорителей на разных языках. <…> Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию якобы через Москву. Никаких подтверждений своих слов он не привел.

Вместе с тем 14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По его словам, санкции будут введены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию. При этом в понедельник главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза пришли к политическому соглашению о применении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, указал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.