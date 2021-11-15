Президент Литвы заявил о прибывших в Белоруссию из Москвы мигрантах

Мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию через российскую столицу — Москву. Об этом заявил в понедельник, 15 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, <...> мигранты приезжают через Москву», — отметил Науседа.

После чего, по словам литовского лидера, беженцы следуют в Минск. Каких-либо доказательств своих слов политик не привел.

Ранее в этот день стало известно, что президенты Латвии, Литвы и Эстонии полностью поддерживают действия Варшавы по защите границ на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Государства выразили признательность организациям и агентствам Евросоюза (ЕС) за поддержку в борьбе с данной «гибридной атакой».

В тот же день глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По его словам, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию. При этом в понедельник главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза пришли к политическому соглашению о применении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, указал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

До этого, 12 ноября, Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Вместе с тем 14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.