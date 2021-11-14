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Путин ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису

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Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала Россию ответственной за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она призвала Москву воздействовать на белорусскую власть.

По мнению министра, миграционный кризис является «тщательно разработанным кризисом», который отвлекает внимание от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны правительства Белоруссии.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон несет историческую ответственность за иракских беженцев и не имеет никакого права обвинять Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

13 ноября Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису. Он заявил, что российские авиационные компании не возят беженцев. Кроме того, президент выразил надежду на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, а в первую очередь — с ФРГ, поскольку мигранты стремятся именно туда.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В свою очередь Захарова заявила, что обвинения Польши якобы в причастности России к миграционному кризису на границе с Белоруссией переходят всякие границы. Она также обвинила Польшу в откровенной лжи.

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