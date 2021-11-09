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В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет

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Безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за последние 30 лет. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Нужно подчеркнуть, что безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется»,— сказал он на внеочередном заседании сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе, трансляция ведется на YouTube-канале парламента.

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Как заявил Моравецкий, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Кроме того, он выразил уверенность, что происходящие события — часть политики России, якобы стоящей за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам премьера Польши, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС.

Моравецкий также призвал граждан быть сильными и отметил, что кризис с мигрантами, вероятно, является поворотным моментом в истории Польши.

Ранее во вторник МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Комментируя слова польского премьера о якобы причастности России к происходящему, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти утверждения являются ложью. По ее словам, за подобной дезинформацией стоит коллективный Запад.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что в ЕС работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. По его мнению, десятки транзитеров — это немцы и прежде всего поляки, а также украинцы и литовцы.

Также во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в настоящее время Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе. По словам главы ведомства, сейчас на государственной границе находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

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