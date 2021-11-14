Прямой эфир
Мир
В США четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета
Общество
Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода
Мир
На Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС
Мир
ФБР подтвердило факт взлома хакерами электронной почты ведомства
Наука
В России разработали многоразовый корабль для суборбитального туризма
Мир
Пушков заявил о «ледяной войне» с Западом
Наука
Китай рассказал о планах отправки тайконавтов на Луну до 2030 года
Мир
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Общество
Метеоролог спрогнозировал температурные аномалии в ряде регионов России
Мир
Личный врач подтвердил ухудшение здоровья Саакашвили
Сюжет:

Глава британского МИД назвала РФ ответственной за миграционный кризис

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 13 ноября назвала Россию ответственной за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она призвала Москву воздействовать на белорусскую власть.

Пограничный поход: миграционный кризис в Белоруссии набирает обороты
Какие претензии предъявляют Минск и Запад друг к другу

«Россия несет здесь четкую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — заявила Трасс в статье для издания Sunday Telegraph.

Министр считает, что миграционный кризис является «тщательно разработанным кризисом», который отвлекает внимание от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны правительства Белоруссии.

Она подчеркнула, что Британия «будет поддерживать своих союзников в регионе».

«Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и с другими странами Вышеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой — и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине», — сказала Трасс.

Ранее, в субботу, президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», — сказал он ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС — всё это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021