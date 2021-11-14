Глава британского МИД назвала РФ ответственной за миграционный кризис

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 13 ноября назвала Россию ответственной за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она призвала Москву воздействовать на белорусскую власть.

«Россия несет здесь четкую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — заявила Трасс в статье для издания Sunday Telegraph.

Министр считает, что миграционный кризис является «тщательно разработанным кризисом», который отвлекает внимание от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны правительства Белоруссии.

Она подчеркнула, что Британия «будет поддерживать своих союзников в регионе».

«Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и с другими странами Вышеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой — и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине», — сказала Трасс.

Ранее, в субботу, президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», — сказал он ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС — всё это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.