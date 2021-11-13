Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису

Россия не причастна к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. Об этом 13 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода, какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», — сказал он ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, а в первую очередь — с ФРГ, поскольку мигранты стремятся именно туда.

Также Путин подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить.

За последние дни ситуация на польско-белорусской границе серьезно обострилась. В миграционном кризисе европейские страны винят Белоруссию, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. 12 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

В тот же день главы внешнеполитического и оборонного ведомств Франции Жан-Ив Ле-Дриан и Флоранс Парли призвали Россию повлиять на Белоруссию для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

11 ноября врио Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, ситуация с мигрантами создана белорусским режимом, который «использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз».

Ранее, 10 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Польши якобы в причастности России к миграционному кризису на границе с Белоруссией переходят всякие границы. Она также обвинила Польшу в откровенной лжи.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.