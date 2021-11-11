Меркель назвала мигрантов гибридным оружием Белоруссии против ЕС

Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказала врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 11 ноября.

«В телефонном разговоре канцлер и российский президент обменялись мнениями по актуальной ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что она создана белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз», — сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

Лидеры провели телефонные переговоры ранее в этот день. В частности, они обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе. Данную тему стороны затронули второй раз за неделю — первый разговор по этому вопросу они провели 10 ноября, после чего Меркель заявила, что попросила Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

8 ноября беженцы из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулись со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до нее, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Произошедшее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 ноября назвал жесткой атакой на границу впервые за 30 лет. Он выразил мнение, что целью атаки является создание хаоса в ЕС. По словам премьера, происходящее — часть политики России, которая якобы стоит за действиями Лукашенко. Моравецкий призвал Евросоюз обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока.

10 ноября ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в Германию. Как отметил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, на польско-белорусской границе находится более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию Польши.