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Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса

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Президенты Латвии, Литвы и Эстонии полностью поддерживают действия Варшавы по защите границ на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 15 октября, лидеры трех стран сообщили в в совместном заявлении.

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«Президенты Эстонии, Латвии и Литвы совместно осуждают действия, предпринятые режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, использующего мигрантов в политических целях... Выражаем полную поддержку действиям, предпринятым Польшей для защиты внешних границ ЕС», — говорится в заявлении.

Главы трех государств призвали все компетентные международные организации активно участвовать в урегулировании «ситуации, которую создал режим Лукашенко».

Также в заявлении страны выразили признательность организациям и агентствам Евросоюза (ЕС), в том числе агентству союза по безопасности внешних границ (Frontex) за поддержку в борьбе с данной «гибридной атакой».

В тот же день глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По его словам, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.

Ранее, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс 11 ноября сообщил о том, что страны Балтии и Польша не собираются принимать мигрантов из Белоруссии.

Сейм Литвы объявил 9 ноября чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, некоторые ограничения будут распространяться на мигрантов, которые незаконно пересекли границу, в то время как другие — на жителей Литвы. 8 ноября Литва начала передислокацию сил по охране границы в связи с движением мигрантов.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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