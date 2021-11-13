Лукашенко отверг причастность к финансированию нелегальной миграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает свою причастность к оплате организации миграционного кризиса на границе с Польшей. Он потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в этом.

«...И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие — языком ляпнули и забыли, что сказали», — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

«Вы (страны Запада. — Ред.) хотели нас удушить, нашу компанию в аэропорту, более того, самолетам компании «Белавиа» запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее, хотя ни один самолет «Белавиа» мигрантов сюда не привез, они на своих самолетах, на «Боингах» летают», — сказал президент.

Он заявил, что именно такая политика Запада привела к сложившейся ситуации.

«И потом они ввели против меня санкции, против белорусов, пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономику, политику, уже до военного, до безопасности добрались — гибридная война. И вы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?! Я нелогично рассуждаю? Вы это устроили — получите», — сказал Лукашенко.

13 ноября около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.

12 ноября на границе беженцы разбили лагерь. Корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается. Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.

В тот же день через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

11 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, ситуация с мигрантами создана белорусским режимом, который «использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз»

При этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС. По его словам, именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.