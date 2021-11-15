ЕС ужесточит санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения

Евросоюз ужесточит в понедельник, 15 ноября, персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Брюсселе 15 ноября.

По его словам, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко требует от нас, чтобы мы сняли все санкции. Сегодня мы дадим свой ответ: мы ужесточим санкции. Ужесточим против отдельных людей, которые задействованы в незаконной перевозке», — сказал он.

Как сказал Маас, в ЕС не видят альтернативного варианта жестким действиям против Минска, так как белорусская сторона накаляет обстановку, связанную с мигрантами на белорусско-польской границе.

«То, что мы видим в Минске, — это бесчеловечная система, которая использует беженцев в качестве инструмента, чтобы давить на нас, на Европейский союз, она не меняется, ситуация за последние дни стала хуже», — добавил Маас.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

13 ноября Варшава пригрозила Минску перекрыть ж/д движение. По словам главы МВД Польши Мариуша Каминьского, у Польши есть много вариантов воздействия на Белоруссию, которую в стране считают организатором миграционного кризиса.