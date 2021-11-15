ЕС достиг политического соглашения по новым санкциям против Белоруссии

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам пришли к политическому соглашению о применении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям, но планируется, что пятый пакет санкций будет касаться белорусских чиновников, компаний, в том числе авиационных, которые участвуют в организации этого процесса (перевозки мигрантов в Белоруссию. — Ред.)», — заявил он в беседе с агентством LETA.

Соответствующая информация будет обнародована в ближайшие дни, добавил Ринкевичс.

Ранее в этот день стало известно, что президенты Латвии, Литвы и Эстонии полностью поддерживают действия Варшавы по защите границ на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Главы трех государств призвали все компетентные международные организации активно участвовать в урегулировании «ситуации, которую создал режим Лукашенко».

Также в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По его словам, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.

Ранее, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Сейм Литвы объявил 9 ноября чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, некоторые ограничения будут распространяться на мигрантов, которые незаконно пересекли границу, в то время как другие — на жителей Литвы. 8 ноября Литва начала передислокацию сил по охране границы в связи с движением мигрантов.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.