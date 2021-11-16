Лукашенко предложил Меркель вариант решения миграционного кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил он в ходе совещания по обстановке на госгранице.

«Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза», — передает агентство БелТА.

Отмечается, что позднее должны состояться еще одни телефонные переговоры между лидерами стран. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают все, чтобы защитить мигрантов.

«Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь [беженцев] оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», — добавил глава государства.

Накануне Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого пытались определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом. Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.

Как рассказал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, президент Белоруссии и исполняющая обязанности канцлера Германии договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам на границе с Евросоюзом.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима, ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени указал на то, что санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.