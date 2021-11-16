Прямой эфир
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости
Общество
Минздрав разрешил Pfizer провести в России испытания препарата от COVID-19
Мир
Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности изучения космоса
Политика
Путин изменил состав президиума Госсовета
Мир
Американский эсминец Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
Мир
Эстония решила укрепить границу с РФ проволокой
Происшествия
Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Сюжет:

Лукашенко предложил Меркель вариант решения миграционного кризиса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил он в ходе совещания по обстановке на госгранице.

Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском
Брюссель пришел к политическому решению о пятом пакете ограничений

«Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза», — передает агентство БелТА.

Отмечается, что позднее должны состояться еще одни телефонные переговоры между лидерами стран. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают все, чтобы защитить мигрантов.

«Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь [беженцев] оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», — добавил глава государства.

Накануне Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого пытались определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом. Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.

Как рассказал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, президент Белоруссии и исполняющая обязанности канцлера Германии договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам на границе с Евросоюзом.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима, ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени указал на то, что санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021