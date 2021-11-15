Боррель раскрыл подробности о пятом пакете санкций против Белоруссии

Главы МИД Евросоюза (ЕС) согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 15 ноября.

«Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни», — отметил он.

Боррель также добавил, что с расширением критериев санкционного режима, Евросоюз теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам ЕС. В свою очередь, глава МИД Ирландии Саймон Коувени указал на то, что санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с ним отверг всякую ответственность страны за миграционный кризис на границе с Польшей.

О том, что ЕС пришел к соглашению по санкциям против Минска ранее в понедельник сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, пакет санкций будет касаться белорусских чиновников, компаний, в том числе авиационных, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в организации кризиса с мигрантами.

Госпогранкомитет Белоруссии в то же день отметил, что заявления Евросоюза о том, что Белоруссия причастна к организации нелегальной миграции, достаточно странные. Отмечалось, что примерно 5 тыс. иностранных граждан, которые за данный период въехали в страну на законных основаниях, после профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушения миграционного законодательства, покинули территорию Белоруссии. Кроме того порядка 8 тыс. человек не допустили на территорию Белоруссии.

До этого, 12 ноября, Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин 14 ноября заявил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.