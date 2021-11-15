Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры 15 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

При этом подробности разговора и темы обсуждения двух лидеров издание пока не уточняет, однако обещает сделать это чуть позднее.

Ранее, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Лукашенко и Меркель готовы поговорить. Российский лидер выразил надежду, что переговоры пройдут в ближайшее время, поскольку беженцы стремятся попасть именно в Германию.

В тот же день пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске всегда готовы к диалогу с Меркель и лидерами других стран ЕС по миграционному кризису.

11 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, ситуация с мигрантами создана белорусскими властями.

В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС. По его словам, именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.