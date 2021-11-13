В Минске заявили о готовности обсудить миграционный кризис с ЕС

В Минске всегда готовы к диалогу с врио канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидерами других стран Евросоюза (ЕС) по миграционному кризису, возникшему на белорусской границе со странами ЕС. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог», — отметила Эйсмонт.

Президент РФ Владимир Путин 13 ноября заявил, что Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом. Путин выразил надежду, что переговоры пройдут в ближайшее время, поскольку беженцы стремятся попасть именно в ФРГ.

13 ноября около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.

В тот же день Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь. 12 ноября президент Белоруссии предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого всё необходимое.

Через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» 12 ноября прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

При этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков 12 ноября заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС. По его словам, именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.