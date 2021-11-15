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Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
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Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС

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Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам на границе с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта 15 ноября.

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«Канцлер Ангела Меркель провела сегодня разговор с Александром Лукашенко. Канцлер и господин Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», — сказал Зайберт.

Ранее в этот же день, 15 ноября, Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого пытались определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом. Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск и обсуждают расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС. По его словам, именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.

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