Лукашенко заявил об отсутствии желания развязывать конфликт на границе

Белоруссия не хочет конфликта на своей госгранице. Об этом 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно», — цитирует его «БелТА».

При этом, по мнению главы государства, конфликт нужен Польше.

«Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренних проблем, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно — и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе», — отметил президент.

Ранее, 14 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау назвал кризис с мигрантами на польско-белорусской границе попыткой «режима Лукашенко» отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Отмечалось, что госсекретарь и министр иностранных дел Польши осудили инструментализацию уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко уважать права человека и основные свободы белорусского народа.

До этого в воскресенье сотрудники польской полиции сообщили, что группа примерно из 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Белоруссии, более 20 из них были задержаны. Также отмечалось, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что согласен с позицией России в необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он подчеркнул, что не верит в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии.

13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии и врио канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить. Российский лидер выразил надежду, что переговоры пройдут в ближайшее время, поскольку беженцы стремятся попасть именно в ФРГ.

Тогда же Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь. За день до этого президент Белоруссии предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого все необходимое.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, США и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.