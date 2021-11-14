Глава дипломатии ЕС согласился с необходимостью прямых контактов с Минском

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 14 ноября согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Боррель также отметил, что не верит в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии.

Ранее, 13 ноября, президент России Владимир Путин подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить. Российский лидер выразил надежду, что переговоры пройдут в ближайшее время, поскольку беженцы стремятся попасть именно в ФРГ.

В тот же день пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске всегда готовы к диалогу с Меркель и лидерами других стран ЕС по миграционному кризису.

Тогда же Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь. 12 ноября президент Белоруссии предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого всё необходимое.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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