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Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши

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Группа из примерно 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Белоруссии, более 20 из них задержаны. Об этом 14 ноября написали сотрудники польской полиции в Twitter.

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«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака», — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что «в районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского».

Отмечается, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии.

Накануне стало известно, что польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая.

«13 ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», — говорится в сообщении командира 17-й Великопольской механизированной бригады в Twitter.

В этот же день полиция Подляского воеводства Польши сообщала о том, что 12 ноября в лесной зоне обнаружила тело 20-летнего гражданина Сирии у границы Белоруссии. Отмечалось также, что действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась после того, как 8 ноября многочисленная группа вторглась на белорусско-польскую границу в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

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