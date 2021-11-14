Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши

Группа из примерно 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Белоруссии, более 20 из них задержаны. Об этом 14 ноября написали сотрудники польской полиции в Twitter.

«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака», — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что «в районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского».

Отмечается, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии.

Накануне стало известно, что польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая.

«13 ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», — говорится в сообщении командира 17-й Великопольской механизированной бригады в Twitter.

В этот же день полиция Подляского воеводства Польши сообщала о том, что 12 ноября в лесной зоне обнаружила тело 20-летнего гражданина Сирии у границы Белоруссии. Отмечалось также, что действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась после того, как 8 ноября многочисленная группа вторглась на белорусско-польскую границу в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.