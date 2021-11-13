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Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело умершего сирийца

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Польская полиция 12 ноября обнаружила тело 20-летнего гражданина Сирии у границы Белоруссии. Об этом 13 ноября сообщает полиция Подляского воеводства в Twitter.

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«Вчера в лесу, рядом с границей, недалеко от Вульки Тереховской, было найдено тело молодого сирийца. Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти», — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, тело было найдено в лесной зоне.

Ранее, в субботу, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки. В Telegram-каналах появилось видео того, как беженцы собирают бревна для штурма белорусско-польской границы.

Также в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь. В четверг белорусский лидер предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого всё необходимое.

12 ноября на границе беженцы разбили лагерь. Корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

Зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех, кто остался рядом с ней.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

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