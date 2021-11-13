Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил командир 17-й Великопольской механизированной бригады в Twitter.

Отмечается, что молодой человек погиб во время несения службы на границе.

«13 ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», — говорится в сообщении.

В этот же день полиция Подляского воеводства Польши сообщала о том, что 12 ноября в лесной зоне обнаружила тело 20-летнего гражданина Сирии у границы Белоруссии. Отмечалось также, что действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась после того, как 8 ноября многочисленная группа вторглась на белорусско-польскую границу в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В ситуации с нелегальными мигрантами европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. При этом ЕС готовит расширение санкций против Белоруссии.