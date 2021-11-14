Госдеп рассказал об «отвлекающем приеме» Лукашенко от действий России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе — это «попытка [президента Белоруссии Александра] Лукашенко отвлечь внимание от действий России».

Его заявление цитирует в воскресенье, 14 ноября, пресс-служба Госдепа.

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечься от действий России на границе с Украиной», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

Отмечается, что госсекретарь и министр иностранных дел Польши осудили инструментализацию уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко уважать права человека и основные свободы белорусского народа.

Ранее в воскресенье сотрудники польской полиции сообщили, что группа примерно из 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Белоруссии, более 20 из них задержаны. Отмечалось также, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что согласен с позицией России в необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он также отметил, что не верит в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии.

13 ноября президент России Владимир Путин подчеркнул, что президент Белоруссии и врио канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить. Российский лидер выразил надежду, что переговоры пройдут в ближайшее время, поскольку беженцы стремятся попасть именно в ФРГ.

Тогда же Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь. 12 ноября президент Белоруссии предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого все необходимое.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ «в Крыму и на восточной границе Украины».