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Польский полицейский пострадал при попытке мигрантов прорваться через границу

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Польский полицейский получил серьезное ранение, пытаясь пресечь попытку мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии. Об этом 16 ноября сообщается на странице полиции Польши в Twitter.

«Один из полицейских получил довольно серьезные повреждения. Сейчас мужчине оказывают помощь, «скорая» везет его в больницу. Предварительно, после удара тяжелым предметом он получил перелом костей черепа», — сказано в сообщении.

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Ранее во вторник министерство обороны Польши сообщило, что мигранты, пытающиеся прорваться через границу, начали применять шумовые гранаты против польских военных. Как утверждает ведомство, гранаты беженцам предоставила белорусская сторона. При этом пресс-служба пограничной охраны Польши информирует, что атака мигрантов на погранпереход в городе Кузница продолжается уже более часа.

В этот же день корреспондент «Известий» рассказал, что в ответ на действия мигрантов польские силовики применили водометы и газ. Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты.

Всё еще наблюдается усиление с польской стороны: к границе прибывают наряды полиции, пограничников и военных. Белорусские пограничники не вмешиваются в ситуацию.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

14 ноября президент России Владимир Путин указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС 15 ноября принял политическое решение о расширении санкций против Белоруссии.

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