Мигранты обратились к белорусским врачам после атаки польских военных

Некоторые мигранты обратились к Белоруссии за медицинской помощью, после того как польские военные использовали против них слезоточивый газ и водометы. Об этом 16 ноября сообщает агентство «БелТА».

По его данным, силовики поливают беженцев желтой жидкостью, которая разъедает глаза.

«Беженцев поляки поливают из водометов желтой, разъедающей глаза жидкостью», — указано в Telegram агентства.

Уточняется, что из-за действия химического вещества люди кашляют, некоторых из них тошнит.

Все еще наблюдается усиление с польской стороны: к границе прибывают наряды полиции, пограничников и военных. Также в сообщении минобороны Польши подчеркивается, что мигранты ведут себя агрессивно и бросают камни в направлении польских силовиков.

В свою очередь глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин указал на то, что Варшава не идет на контакт по вопросам миграционного кризиса. По его словам, ведомство пригласило польского военного атташе для обсуждения данной проблемы, но тот «просто собрался и уехал».

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. При этом главы МИД стран ЕС в понедельник приняли решение о пятом пакете санкций против Минска.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Кроме того, белорусские власти не раз указывали на то, что именно политика европейцев привела к росту потока беженцев. При этом Белоруссия только с 1 августа этого года не впустила на свою территорию порядка 8 тыс. человек.

В то же время президент России Владимир Путин за день до этого указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.