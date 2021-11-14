Путин заявил о готовности РФ помочь в ситуации на границе Белоруссии и Польши

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Слова главы государства прозвучали в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 14 ноября.

«Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию миграционного кризиса на границе. — Ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал Путин.

Также глава государства отметил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала Россию ответственной за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она призвала Москву воздействовать на белорусскую власть.

По мнению министра, миграционный кризис является «тщательно разработанным кризисом», который отвлекает внимание от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны правительства Белоруссии.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон несет историческую ответственность за иракских беженцев и не имеет никакого права обвинять Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

13 ноября Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису. Он отметил, что российские авиационные компании не возят беженцев. Кроме того, президент выразил надежду на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, а в первую очередь — с ФРГ, поскольку мигранты стремятся именно туда.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.