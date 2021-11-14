Три города согласились принять беженцев с границы Польши и Белоруссии

Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг согласились принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает белорусский центр «Системная правозащита» в своем Telegram-канале.

Также в центре сообщили, что в организацию поступило 38 письменных обращений мигрантов с просьбой о помощи.

«Все они будут переведены и нотариально заверены. В ближайшее время мы свяжемся с руководством городов Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг на предмет оказания содействия в переезде беженцев в Германию», — говорится в сообщении.

В свою очередь пограничная стража Польши заявила о готовящейся в воскресенье «крупной попытке» прорыва мигрантов с белорусской стороны.

«В районе лагеря в Кузнице мы наблюдаем, что в это место стягивают очередных вооруженных сотрудников белорусских служб», — сообщили на странице пограничной стражи Польши в Twitter.

Пограничники отметили, что наблюдают движения среди мигрантов.

«Некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы получают от белорусских служб инструкции, снаряжение и газ. Похоже, что белорусская сторона готовится сегодня к крупной попытке прорыва границы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день группа примерно из 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Белоруссии, более 20 из них задержаны. Также сообщалось, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии.

12 ноября министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер высказалась против распределения среди стран шенгенского пространства беженцев, которые находятся сейчас на польско-белорусской границе.

По ее словам, невозможно принять этих мигрантов в Швейцарии путем выдачи им гуманитарных виз. Данные визы выдаются в случае «индивидуальной угрозы жизни и здоровью» и при наличии у соискателя «связи со Швейцарией».

В тот же день зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич сказал «Известиям», что Польша должна принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех тех, кто остался рядом с ней. По его словам, это долг Польши, потому что страна активно участвовала в операции НАТО в Багдаде. Гайдукевич подчеркнул, что беженцы не хотят ни в Белоруссию, ни в Россию. Они намерены попасть в Германию, куда их позвали.

Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина в свою очередь отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию ЕС. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

В свою очередь, Великобритания, Соединенные Штаты и государства ЕС сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.