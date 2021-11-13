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В Швейцарии выступили против распределения мигрантов из Белоруссии среди стран Шенгена
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В Швейцарии выступили против распределения мигрантов из Белоруссии среди стран Шенгена

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Министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер высказалась против распределения среди стран шенгенского пространства беженцев, которые находятся сейчас на польско-белорусской границе. Об этом 12 ноября Келлер-Суттер сообщила в интервью информационному порталу 20 minutes.

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«Не может быть и речи о распределении этих людей среди стран Шенгена (в него входят 26 европейских государств. — Ред.). Речь идет о нелегальной миграции, и эти люди должны быть репатриированы», — сказала министр.

По ее словам, невозможно принять этих мигрантов в Швейцарии путем выдачи им гуманитарных виз. Данные визы выдаются в случае «индивидуальной угрозы жизни и здоровью» и при наличии у соискателя «связи со Швейцарией». Оба условия не выполнены, отметила Келлер-Суттер.

Министр считает, что мигрантам необходимо оказывать гуманитарную помощь. Однако Польша до настоящего времени отказывалась от какой-либо поддержки со стороны государств шенгенского пространства, констатировала она.

Именно Минск, по мнению члена кабмина, создал миграционный поток и использует «шантаж».

«Евросоюз (ЕС) должен ясно отреагировать на сложившуюся на польско-белорусской границе ситуацию. Однако часть решения, безусловно, находится в РФ, поскольку Белоруссия защищена Москвой», — заключила Келлер-Суттер.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию ЕС. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

Зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех, кто остался рядом с ней.

В свою очередь, Великобритания, Соединенные Штаты и государства ЕС сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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