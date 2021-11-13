Четкая цель: что происходит на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе продолжается противостояние беженцев и пограничников, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в Польшу. Власти последней заявляют, что вблизи демаркационной линии могут быть рассредоточены до 4 тыс. приезжих с Ближнего Востока. Как они живут в ожидании решающего броска — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Один из лагерей, где остановились беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, расположен в лесополосе неподалеку от пропускного пункта «Брузги»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В лагере в основном собрались выходцы из Ирака
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Лагерь располагается у забора из колючей проволоки, возведенного поляками
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Беженцы живут в палатках и шалашах, которые сооружают из подручных материалов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
И с той, и с другой стороны за передвижениями мигрантов следят сотрудники служб внутренней безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Среди мигрантов много детей
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Фото: REUTERS
Дети помогают взрослым не только в бытовых вопросах, но и принимают участие в попытках продвинуться в Европу
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Фото: REUTERS/BelTA/Ramil Nasibulin
Большая часть обитателей лагеря — молодые, прилично одетые мужчины
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Фото: REUTERS/BelTA/Ramil Nasibulin
Женщин почти не видно, хотя они тоже есть, в том числе, беременные
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Польская полиция сообщила, что целая группа женщин с детьми накануне пыталась прорваться через границу, но была остановлена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По словам беженцев, их главная цель — Германия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Ни Белоруссия, ни Польша мигрантов не привлекают
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Возвращаться домой они тоже не собираются
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Фото: REUTERS/Policja Podlaska
Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что пускать мигрантов в Евросоюз они не намерены
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Фото: REUTERS
Президент Польши Анджей Дуда приезжал в приграничные районы, где встречался с военными и полицейскими
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Фото: REUTERS/Policja Podlaska
Дуда заявил, что силовики находятся в полной боеготовности, а в НАТО и ЕС позиция Польши нашла поддержку и понимание
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Фото: REUTERS/DWOT/Irek Dorozanski
Минобороны Великобритании заявило, что направило в Польшу своих военных, чтобы помочь укрепить заграждения на границе
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Фото: REUTERS
В этот же день стало известно, что группа мигрантов прорвалась в Польшу на контрольно-пропускном пункте «Брузги», повредив ограждение из колючей проволоки
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