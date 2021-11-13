Четкая цель: что происходит на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе продолжается противостояние беженцев и пограничников, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в Польшу. Власти последней заявляют, что вблизи демаркационной линии могут быть рассредоточены до 4 тыс. приезжих с Ближнего Востока. Как они живут в ожидании решающего броска — в фотогалерее «Известий»