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Белоруссия осудила применение насилия польскими силовиками на границе

В Белоруссии расследуют применение Польшей спецсредств против мигрантов
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Государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал применение силовиками Польши спецсредств против ближневосточных мигрантов, находящихся на белорусский территории. Об этом говорится в комментарии комитета, опубликованном 16 ноября.

«Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента», — указано в документе, текст которого передает БЕЛТА.

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Кроме того, в ведомстве указали, что белорусские пограничники не могли вмешиваться в инцидент с мигрантами, которые пытались штурмовать границу с Польшей, так как забор, который хотели демонтировать беженцы, фактически находится на польской территории.

«Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния невыносимыми условиями, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям для и попытались их демонтировать», — рассказали в погранкомитете.

Подчеркивается, что белорусские пограничники не имели права приближаться к польскому заграждению.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал, что в ответ на действия мигрантов польские силовики применили водометы и газ. Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты. Кроме того, польский полицейский получил серьезное ранение, пытаясь пресечь попытку мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии.

При этом, по словам пресс-секретаря погранслужбы Польши Анны Михальской, служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать. Она также отметила, что в ближайшее время беженцы якобы могут получить оружие.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник отметил, что главы МИД Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 ноября заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают всё, чтобы защитить мигрантов.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии указал, что заявления Евросоюза о том, что республика якобы причастна к организации нелегальной миграции, достаточно странные. Отмечалось, что с 1 августа 2021 года в страну не впустили порядка 8 тыс. человек, а еще примерно 5 тыс. иностранных граждан, которые за данный период въехали в страну на законных основаниях, после профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушения миграционного законодательства, покинули территорию Белоруссии.

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