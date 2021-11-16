Польские силовики применили водометы и газ против мигрантов на границе

Находящиеся на границе Белоруссии и Польши мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ. Действия разворачиваются рядом с автодорожным пунктом Брузги. Об этом 16 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты. Все еще наблюдается усиление с польской стороны: к границе прибывают наряды полиции, пограничников и военных. Белорусские пограничники не вмешиваются в ситуацию.

Сообщается, что ранее мигранты убрали спальные места от погранперехода. Люди находятся в постоянном движении, чтобы согреться — ходят из стороны в сторону.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

В то же время президент России Владимир Путин за день до этого указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.