Прямой эфир
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября
Экономика
В Турции заявили об обсуждении с РФ продления контрактов по «Турецкому потоку»
Мир
Хафтар подал заявление для участия в президентских выборах в Ливии
Мир
Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Общество
Минздрав утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки
Туризм
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Наука
«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости
Сюжет:

Польские силовики применили водометы и газ против мигрантов на границе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Находящиеся на границе Белоруссии и Польши мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ. Действия разворачиваются рядом с автодорожным пунктом Брузги. Об этом 16 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты. Все еще наблюдается усиление с польской стороны: к границе прибывают наряды полиции, пограничников и военных. Белорусские пограничники не вмешиваются в ситуацию.

Сообщается, что ранее мигранты убрали спальные места от погранперехода. Люди находятся в постоянном движении, чтобы согреться — ходят из стороны в сторону.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В ожидании худо: кто и как решит судьбу мигрантов на границе Польши и РБ
За неделю лагерь беженцев обзавелся собственной инфраструктурой

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

В то же время президент России Владимир Путин за день до этого указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021