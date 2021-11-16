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Женщины и дети пострадали в результате применения Польшей спецсредств на границе

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Следственный комитет Белоруссии заявил, что среди пострадавших от применения специальных средств и боеприпасов «сопредельным государством» на белорусско-польской границе есть женщины и дети. Об этом во вторник, 16 ноября, ведомство сообщило на своем сайте.

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Уточняется, что белорусские следователи начало проверку по факту причинения безоружным гражданам телесных повреждений.

«В момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством, пострадавшие находились, в том числе, на территории Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

В пограничном пункте пропуска «Брузги» работает следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория СК республики. Также проводится осмотр места происшествия на белорусской территории, проводится работа с пострадавшими.

Кроме того, правоохранители изымают следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз. Отмечается, что работа также продолжится в ночные часы.

Мигранты, которые в настоящий момент находятся на белорусско-польской границе, рассказали корреспонденту «Известий» 16 ноября, что у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.

Ранее в этот день польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков.

В результате столкновений пострадала сотрудница погранохраны Польши — мигранты кинули в нее камень. Также серьезное ранение получил польский полицейский при попытке помешать беженцам перейти границу со стороны Белоруссии.

Государственный пограничный комитет Белоруссии 16 ноября зафиксировал применение силовиками Польши спецсредств против мигрантов. Там добавили, что белорусские пограничники не имели права приближаться к польскому заграждению.

Вместе с тем некоторые мигранты обратились к Белоруссии за медицинской помощью из-за действий польских силовиков. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе, троих детей, рассказали в минздраве Белоруссии в Telegram.

По словам пресс-секретаря погранслужбы Польши Анны Михальской, служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

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