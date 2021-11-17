Меркель не исключила финпомощь Минску в связи с миграционным кризисом

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не исключила финпомощь Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Об этом 17 ноября сообщил таблоид Bild со ссылкой на свои источники.

Как уточняется, в ходе телефонного разговора c президентом Белоруссии Александром Лукашенко Меркель отметила, что средства могут пойти на строительство временного жилья для беженцев.

Кроме того, речь шла, что Лукашенко позаботится о том, чтобы мигрантов отправили обратно в свои страны.

По данным агентства «БелТА», Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Евросоюза. Была достигнута договоренность о решении проблемы на уровне ЕС.

Должностные лица немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. «В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию», — отметили в пресс-службе Лукашенко.

Как отметил президент Польши Анджей Дуда, Варшава не признает договоренностей Берлина и Минска. Об этом он предупредил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

По его словам, договоренности, которые станут обязывающими для польской стороны, будут достигнуты исключительно поляками в переговорах с их участием.

«Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами», — подчеркнул Дуда.

Телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся утром в среду. Ранее в этот день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что министры ФРГ посчитали необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе.

Первый разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября. Лидеры обсудили ситуацию с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Кризис резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.