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Кабмин ФРГ счел нужными переговоры Меркель и Лукашенко по мигрантам

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Правительство Германии посчитало необходимыми переговоры с президентом Белорусии Александром Лукашенко для оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом в среду, 17 ноября, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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«Для того чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают <…> Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко», — заявил Зайберт.

Меркель провела телефонные разговоры с Лукашенко 15 ноября в тесной координации с Еврокомиссией и после получения предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе, заключил Зайберт.

Накануне сообщалось, что Лукашенко предложил Меркель путь к разрешению миграционного кризиса. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза.

15 ноября лидеры двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели перспективы решения ситуации с мигрантами с целью недопущения ее эскалации.

11 ноября пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина сообщил о том, что нелегалов в страну не допустят. Он обратил внимание, что Варшава может оказать гуманитарную помощь беженцам, но нарушить госграницу не позволит.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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