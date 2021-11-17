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Лукашенко и Меркель провели еще один телефонный разговор

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели еще один телефонный разговор. Об этом 17 ноября сообщает «БелТА».

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Подробности о темах переговоров не уточняются.

Ранее в этот день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что министры посчитали необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе.

Первый разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября. Журналисты сообщали, что в ходе беседы, продлившейся около 50 минут, обсуждался ряд проблем, и в первую очередь ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. При этом наиболее детально рассматривались пути и перспективы решения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

16 ноября официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, что разговор Лукашенко и Меркель носил деловой характер, стороны настроены на решение ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Он также выразил надежду, что переговоры будут иметь позитивные последствия и продолжение.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Кризис резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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