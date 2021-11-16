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В МИД Белоруссии раскрыли подробности разговора Лукашенко и Меркель

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Разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель носил деловой характер, стороны настроены на решение ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом 16 ноября сообщил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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«Конечно, по понятным причинам я не могу углубляться в детали разговора. Более того, сегодня ряд субстантивных вещей был озвучен президентом Беларуси. Могу добавить, что разговор носил весьма деловой, конкретный характер, это было возможно, потому что обе стороны искренне заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации», — заявил Глаз в эфире канала «Россия-24».

Также в МИД Белоруссии подчеркнули, что страна несет существенные издержки из-за присутствия мигрантов.

«Искренне надеемся, что этот разговор будет иметь позитивные последствия и продолжение», — отметил он.

Разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября. Журналисты сообщали, что в ходе беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, а в первую очередь ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. При этом наиболее детально рассматривались пути и перспективы решения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

16 ноября Лукашенко также провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечалось, что в ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику. 16 ноября сообщалось, что мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что страна не хочет конфликта на своей госгранице.

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