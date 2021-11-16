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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 16 ноября провели телефонные переговоры. Об этом 16 ноября сообщает агентство «БелТА».

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Отмечается, что в ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

Кроме того, президенты поговорили о ситуации на Украине и внеплановых учениях Украины и США у границ РФ и в Черном море.

Также Лукашенко проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября. Агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщило, что в ходе беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, а в первую очередь ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. При этом наиболее детально рассматривались пути и перспективы решения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику. 16 ноября сообщалось, что мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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