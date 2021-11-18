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Премьер Польши выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Об этом 18 ноября он сообщил на брифинге.

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«О деталях договоренностей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны — это их прерогатива, но я предостерегаю от этого», — заявил польский премьер.

Моравецкий уточнил, что в разговоре с врио канцлера Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что «никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны».

«Ничего о нас без нас. Это ясно. И канцлер это приняла», — добавил он.

Премьер предложил профинансировать перелеты беженцев на родину.

«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией должны довести до возвращения мигрантов назад, домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», — сказал Моравецкий.

Ранее в этот же день белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Евросоюзу организовать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев на белорусско-польской границе.

17 ноября министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко выдвинул условия прекращения миграционного кризиса. Так, по словам эстонского министра, белорусский лидер якобы потребовал, чтобы санкции в отношении его страны были прекращены, а также чтобы в ЕС его официально признали главой государства.

В тот же день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что правительство Германии посчитало необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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