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В Таллине рассказали об условиях Минска по прекращению миграционного кризиса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условия прекращения миграционного кризиса на границе с Евросоюзом. Об этом 17 ноября рассказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

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Глава внешнеполитического ведомства в своей речи сослалась на телефонный разговор Лукашенко с врио канцлера Германии Ангелой Меркель.

«Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать»,— приводит слова Лийметс портал ERR.ee.

Вместе с тем глава эстонского МИДа подчеркнула важность сохранения нового расширенного соглашения о санкциях, подготовленного министрами иностранных дел ЕС. По ее словам, нужно ввести новые санкции в отношении Беларуси.

«На наш взгляд, важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал свое влияние на Белоруссию посредством действий»,— заявила Лийметс.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что правительство Германии посчитало необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе.

В этот же день верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал главу МИД Белоруссии Владимира Макея урегулировать ситуацию на границе с Польшей. Также он отметил, что Макей в телефонном разговоре отверг ответственность страны за миграционный кризис на границе.

Ранее, 16 ноября, официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, что разговор Лукашенко и Меркель носил деловой характер, стороны настроены на решение ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Он также выразил надежду, что переговоры будут иметь позитивные последствия и продолжение.

Разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября. Журналисты сообщали, что в ходе беседы, продлившейся около 50 минут, обсуждался ряд проблем, и в первую очередь ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. При этом наиболее детально рассматривались пути и перспективы решения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что страна не хочет конфликта на своей госгранице.

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