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Боррель призвал Белоруссию к восстановлению порядка на границе с Польшей
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Боррель призвал Белоруссию к восстановлению порядка на границе с Польшей

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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал главу МИД Белоруссии Владимира Макея урегулировать ситуацию на границе с Польшей и восстановить в регионе безопасность и стабильность. Об этом Боррель написал в Twitter 16 ноября.

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«Поговорил с министром иностранных дел Макеем после дискуссии глав МИД стран ЕС по Белоруссии. Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в районах Белоруссии на границе с ЕС. Обратился с призывом обратить внимание на сложную ситуацию, в которой оказались люди, застрявших там», — говорится в сообщении.

Также Боррель отметил, что министр иностранных дел Белоруссии в телефонном разговоре с ним отверг ответственность страны за миграционный кризис на границе с Польшей.

Ранее, 15 ноября, главы МИД ЕС согласовали введение пятого пакета санкций против Белоруссии, который должен быть окончательно оформлен в ближайшие дни.

Боррель добавил, что с расширением критериев санкционного режима Евросоюз сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам ЕС.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Великобритания, Соединенные Штаты и государства ЕС сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе

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