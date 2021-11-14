Макей и Боррель обсудили по телефону ситуацию с мигрантами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили сложную миграционную ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом 14 ноября сообщает внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

«Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН»,— говорится в сообщении.

В ходе беседы они также подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса и согласились поддерживать открытыми каналы для диалога.

Ранее в воскресенье Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусской-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

В этот же день сотрудники польской полиции сообщили, что группа примерно из 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Белоруссии, более 20 из них задержаны. За минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы были задержаны четыре человека.

13 ноября президент России Владимир Путин подчеркнул, что президент Белоруссии и врио канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в свою очередь заявила, что в Минске всегда готовы к диалогу с Меркель и лидерами других стран ЕС по миграционному кризису.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого «заманивал» их к себе. По ее словам, в таком случае документы и заявления о правах человека на Западе ничего не стоят.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.