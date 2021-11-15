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ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии

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Евросоюз (ЕС) не пропустит ни одного мигранта с территории Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 15 ноября.

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По его словам, погибать они при этом тоже не должны: им будут оказывать гуманитарную помощь, а затем репатриировать.

«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, его слова передает ТАСС.

В тот же день, 15 ноября, главы МИД ЕС согласовали введение пятого пакета санкций против Белоруссии, который должен быть окончательно оформлен в ближайшие дни.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии указал: заявления ЕС о том, что республика причастна к организации нелегальной миграции, достаточно странные. Отмечалось, что примерно 5 тыс. иностранных граждан, которые за данный период въехали в страну на законных основаниях, после профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушения миграционного законодательства, покинули территорию Белоруссии. Кроме того, порядка 8 тыс. человек не допустили на территорию Белоруссии.

До этого, 12 ноября, Великобритания, Соединенные Штаты и государства ЕС сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

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