Лукашенко предложил создать для беженцев гуманитарный коридор в ФРГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Евросоюзу организовать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, рассказывая о ходе разговора Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», — сообщила она, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Эйсмонт, Минск выполняет свои обещания, при том что со стороны Евросоюза пока ни одного обязательства не выполнено.

«Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора», — подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко.

Она отметила, что на сегодняшний день в Белоруссии находится около 7 тыс. беженцев, из них на границе — в так называемом стихийном лагере — около 2 тыс. человек.

«От 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли», — рассказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского лидера добавила, что вернуться на родину согласились только около 400 беженцев.

«Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня, — 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака», — пояснила она.

Эйсмонт отметила, что остальные продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего в Германию, и «категорически отказываются улететь».

Пресс-секретарь Лукашенко констатировала, что уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Белоруссии совместно с МИДом дала результат.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в последние двое суток правительство Польши, применив против мирных беженцев «слезоточивый газ, светошумовые гранаты, используя ядохимикаты, гербициды, пестициды и так далее», «объявило это некоей «победой» не только над Беларусью, но и над Россией». Эйсмонт подчеркнула, что президент поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину, «условие одно — их желание, силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны никого не будут».

Ранее, 17 ноября, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко выдвинул условия прекращения миграционного кризиса. Так, по словам эстонского министра, белорусский лидер якобы потребовал, чтобы санкции в отношении его страны были прекращены, а также чтобы в ЕС его официально признали главой государства.

В тот же день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что правительство Германии посчитало необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.