Макрон призвал продолжать давление на Минск ради прекращения кризиса

Президент Франции Эмманeэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушом Моравецким, выразив «полную солидарность» с позицией Варшавы по борьбе с миграционным кризисом, сообщил Елисейский дворец 18 ноября.

Макрон, комментируя миграционную проблематику, заявил о необходимости «сохранять давление» на Минск, продолжая работу с посредниками, которые способствуют перемещению мигрантов и людей без права на убежище.

В администрации французского лидера напомнили: в понедельник Макрон Франции провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы «оба президента договорились работать над деэскалацией миграционного кризиса».

«В связи с этим президент Франции попросил своего российского коллегу использовать свое влияние на [президента Белоруссии] Александра Лукашенко», — цитирует «РИА Новости» сообщение Елисейского дворца.

Власти Беларуси в четверг, 18 ноября, освободили основные лагеря, где мигранты ютились на границе с Польшей.

«Сотни иракцев вернулись домой рейсом авиакомпании Iraqi Airways из Беларуси, где тысячи мигрантов неделями стояли лагерем на польской границе в надежде попасть в ЕС», — сообщило агентство France Presse. Информацию подтвердили в Минске: рейс с 431 иракцем на борту вылетел из Минска в Багдад.

Европейская комиссия и Германия отклонили предложение Беларуси о том, чтобы страны Европейского Союза приняли 2 тыс. мигрантов, находящихся на ее территории. А Соединенные Штаты обвинили Минск в использовании мигрантов в качестве «пешек в своих усилиях по подрыву» ситуации в ЕС.

Ранее 18 ноября премьер Польши Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

17 ноября польский премьер заявил, что Польша стоит на страже границ всего Евросоюза и от ее стойкости зависит судьба ЕС перед угрозой миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока.