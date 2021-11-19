В Белоруссии признали 65 беженцев потерпевшими из-за действий силовиков Польши

65 человек признаны потерпевшими по делу о применении спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора журналистам.

«Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины», — сказал Гора.

Днем ранее сообщалось, что семья мигрантов из пяти человек попала в больницу в Польше после массовой попытки штурма польско-белорусской границы.

Тогда же сообщалось, что в ходе штурма мигрантами границы Польши силовики нанесли телесные повреждения журналистам из России и Белоруссии, Катара, а также пограничникам.

Ранее, 17 ноября, следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков против мигрантов на границе как преступление против безопасности человечества. Было возбуждено уголовное дело.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропустили.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.