СК Белоруссии признал преступлением действия Польши против мигрантов

Следственный комитет (СК) Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков против мигрантов на границе как преступление против безопасности человечества. Об этом 17 ноября сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что следственно-оперативная группа в данный момент продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и на нем. За минувшую ночь следователи провели осмотр, в ходе которого были изъяты многочисленные объекты в местах применения слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной. Назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 128 УК («Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью»).

Ранее, 16 ноября, заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба ВС Белоруссии Игорь Малык рассказал, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Он подчеркнул, что мигранты в момент применения спецсредств находились на белорусской территории.

Некоторые мигранты обратились к Белоруссии за медицинской помощью из-за действий польских силовиков. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе троих детей, сообщили в минздраве республики.

Пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская заявила, что служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать. По ее словам, в ближайшее время беженцы якобы могут получить оружие.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. Он указал на то, что конфликт нужен Польше.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.