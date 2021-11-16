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В Белоруссии заявили о применении Польшей спецсредств с химикатами

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Польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Об этом сообщил во вторник,16 ноября, заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба ВС Белоруссии Игорь Малык.

«Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия», — приводит слова Малыка БЕЛТА.

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По его словам, необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения.

При этом, как указал Малык, у военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях. Он подчеркнул, что мигранты в момент применения спецсредств находились на белорусской территории.

Ранее в этот день польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.

В результате столкновений также пострадала сотрудница погранохраны Польши — мигранты кинули в нее камень. Кроме того, серьезное ранение получил польский полицейский при попытке помешать беженцам перейти границу со стороны Белоруссии.

Вместе с тем некоторые мигранты обратились к Белоруссии за медицинской помощью из-за действий польских силовиков. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе троих детей, рассказали в минздраве республики в Telegram.

16 ноября высокопоставленный источник сообщил, что белорусские власти могут разместить в логистическом центре, который находится около белорусско-польской границы, всех ближневосточных мигрантов. По его словам, белорусские военные будут готовить еду для мигрантов также в логистическом центре.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку Минск делает всё, чтобы защитить мигрантов.

Спустя день пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская заявила, что служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать. Она также отметила, что в ближайшее время беженцы якобы могут получить оружие.

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