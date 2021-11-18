Семья мигрантов попала в больницу в Польше после штурма границы

Семья мигрантов из пяти человек попала в больницу в Польше после массовой попытки штурма польско-белорусской границы. Об этом в четверг, 18 ноября, заявила на брифинге пресс-секретарь службы Анна Михальская.

«В результате этого события (попытка силового пересечения границы. — Ред.) пять иностранцев попали в больницу. Это семья: женщина, мужчина и трое детей в возрасте девяти, восьми и семи лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», —заявила Михальская.

Она добавила, что накануне произошла самая крупная за минувшие сутки попытка силового пересечения границы. В Польшу на несколько десятков метров от линии границы удалось пройти 200 беженцам, их задержали пограничники с помощью солдат и полиции.

По словам пресс-секретаря, пострадавшие мигранты, вероятно, попадут в охраняемый центр для иностранцев на территории Польши.

Ранее в этот день в аэропорту Минска приземлился самолет авиакомпании Iraqi Airways, на котором пожелавшие вернуться в Ирак мигранты покинут Белоруссию. Беженцы уже ожидают вывозной рейс в воздушной гавани белорусской столицы.

О том, что первый рейс по вывозу иракских беженцев состоится 18 ноября, накануне сообщил консул Ирака в России Маджид аль-Килани. По его словам, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек.

Тем временем, по сообщениям корреспондента «Известий», мигранты постепенно покидают лагерь, появившийся на границе с Польшей, для того чтобы отправиться в белорусский логистический центр. При этом некоторые из них всё же решили остаться.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.