Часть мигрантов вылетит из Белоруссии назад в Ирак 18 ноября

Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится 18 ноября, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек. Об этом 17 ноября сообщил консул Ирака в России Маджид аль-Килани.

«Самолет вылетит в Ирак [из Белоруссии] завтра, в четверг», — цитирует его «РИА Новости».

Консул добавил, что на родину захотели возвратиться «плюс-минус 300 человек, каждый час их число увеличивается на один-два».

Ранее, 16 ноября, МИД Ирака заявил, что зарегистрировал уже 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, находящихся на границы Белоруссии и Польши. Представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф заметил, что дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска для осуществления вывозного рейса.

В тот же день заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба ВС Белоруссии Игорь Малык рассказал, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Он подчеркнул, что мигранты в момент применения спецсредств находились на белорусской территории.

Некоторые беженцы обратились к Белоруссии за медицинской помощью из-за действий польских силовиков. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе троих детей, сообщили в минздраве республики.

Тогда же пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская заявила, что служба не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать. По ее словам, в ближайшее время беженцы якобы могут получить оружие.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. Он указал на то, что конфликт нужен Польше.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.